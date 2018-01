Savona, Usei presenta il tour “Ecuador 2018”

Savona. Mercoledì 17 gennaio a Savona, alle ore 18.00 presso la propria sede in via Giacchero, l’Associazione Usei (Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia), con il patrocinio dell’Ambasciata e Defensoria del Pueblo dell’Ecuador in Italia, presenterà alla comunità savonese il suo progetto di turismo sociale “Tour Ecuador 2018”.

Con questa iniziativa l’Usei intende organizzare dal 3 al 23 settembre 2018 un viaggio di conoscenza del territorio, delle usanze e della cultura del popolo ecuadoriano, insieme ai cittadini italiani residenti nel savonese che accetteranno l’invito a visitare l’Ecuador.

“Questo viaggio costituirà un modo per arricchire i nostri orizzonti – spiegano dall’associazione – oltre a creare modi di fratellanza fra i popoli”.

Il percorso che comprende gran parte dell’Ecuador continentale (Costa, Ande e Amazzonia) verrà presentato dai volontari dell’Usei anche mediante le testimonianze di chi precedentemente già ha vissuto questa bellissima esperienza.

“L’Ambasciata e la Defensoria del Pueblo dell’Ecuador in Italia hanno accolto con beneplacito la nostra iniziativa – spiegano dall’Usai – per cui la visita alle varie Istituzioni dello Stato (Presidenza, Parlamento, eccetera) sarà considerata come parte del programma”.

L’Usei è un’associazione formata da immigrati ecuadoriani e non solo, con sede legale nella città di Vado Ligure ma con gruppi attivi su gran parte del territorio italiano, e “dalla sua fondazione nel 2008 ha sempre creduto nello scambio di esperienze tra i popoli immigrati e la popolazione italiana come un modo certo di autentica integrazione”.