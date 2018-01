A Savona un convegno di Fiaip sulle norme contro il riciclaggio di denaro nelle compravendite immobiliari

Savona. Ha visto la partecipazione di un centinaio di agenti immobiliari l’incontro di aggiornamento tenutosi nella sala convegni del Mare Hotel di Savona sulle nuove norme, appena introdotte, mirate a combattere il rischio del riciclaggio del denaro nelle compravendite di immobili.

L’evento è stato organizzato dal consiglio provinciale Fiaip di Savona e ha contribuito a “suonare il campanello d’allarme anche da parte degli agenti immobiliari sul rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata sul territorio ligure e savonese in particolare”.

“Il 40 per cento delle transazioni immobiliari – spiega il presidente Fabio Becchi – si svolge tra soggetti privati, senza passare dalle agenzie, le quali devono invece sottostare a ferree e sempre più stringenti azioni di controllo sull’antiriciclaggio e sulla provenienza del denaro utilizzato nelle transazioni. Il rischio è che, in questo ambito, ci siano fenomeni di riciclaggio del denaro. Come indica la nuova normativa, è essenziale che vengano identificate con la massima attenzione i soggetti coinvolti e la provenienza dei soldi”.

Il rischio dell’utilizzo di “denaro sporco” non tocca solo le compravendite ma anche gli affitti di abitazioni e negozi, dove gli accertamenti sono assai complessi: “Per questo – dicono Becchi e la vice presidente Marilù Ravina – servono massima professionalità e trasparenza in questo delicato settore. Da parte della Fiaip l’impegno è massimo proprio nel formare gli agenti immobiliari, a partire dalle norme sull’antiriciclaggio, sempre più restrittive”.