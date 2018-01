Savona. Questa mattina, il sindaco Caprioglio e l’assessore alle Politiche Scolastiche Ileana Romagnoli hanno ricevuto una delegazione del Coordinamento Diplomati Magistrali Abilitati, che si trovava in piazza Sisto IV per aderire alla manifestazione nazionale indetta dai sindacati contro la sentenza del 21 dicembre del Consiglio di Stato.

“La nostra amministrazione comunale è vicina alle insegnanti che si trovano in questa difficile situazione, che colpisce lavoratori su tutto il territorio nazionale e anche, purtroppo, a Savona e provincia”, dichiara il sindaco Ilaria Caprioglio al termine dell’incontro tenutosi in Sala Giunta.

“Con l’assessore Romagnoli abbiamo ascoltato tutte le problematiche esposte dalle rappresentanti del coordinamento, che ci hanno illustrato la questione in maniera approfondita. Il Comune purtroppo non ha una competenza diretta sull’argomento, ma è ovviamente parte in causa per quanto concerne le insegnanti che operano nelle nostre strutture scolastiche. Abbiamo garantito loro il nostro sostegno: ho immediatamente chiamato il Provveditore agli Studi per affrontare questa problematica e sensibilizzarlo al riguardo, mi ha assicurato che si impegnerà in prima persona per contattare e incontrare le insegnanti”.

“Si tratta di una situazione estesa a livello nazionale per la quale ci aspettiamo che prenda iniziativa il Governo. L’Assessorato alle Politiche Scolastiche è a loro disposizione e, trattandosi di una situazione che valica i confini comunali e regionali, agirà in prima persona in sede ANCI, affinché si possano individuare percorsi per giungere a soluzioni concrete”, aggiunge l’Assessore Ileana Romagnoli.