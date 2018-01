Savona. Nella prima giornata di ritorno il Savona era chiamato ad uno scontro diretto in zona salvezza, sul campo di Rignano sull’Arno.

I toscani, dopo un girone d’andata tra alti e bassi, nel recente mercato si sono ridimensionati cedendo alcuni giocatori, tra i quali il bomber Pagnotta, approdato al Borgosesia. Biancoverdi in campo, quindi, con una formazione composta da molti giovani che, per com’è andata a finire, si sono dimostrati più determinati dei biancoblù.

Il Savona, infatti, è tornato a casa sconfitto per 2 a 1. Tutte le reti sono giunte nel secondo tempo: gli Striscioni hanno replicato immediatamente ad un rigore segnato dai locali, poi hanno fallito il penalty del possibile vantaggio e nel finale di gara sono stati puniti.

La partita. La Rignanese allenata da Fabio Guarducci si schiera con Burzagli, Meucci, Gori, Falciani, Brenna, Ignesti, Privitera, Diolati, Bennati, Montaguti, Piazza. A disposizione ci sono Ferrari, Castiglione, Franchi, Graziani, Merola, Molinu, Ndou, Renieri, Spanu.

Marcello Chezzi manda in campo Bellussi, Severi, Vittiglio, Gallo, Ferrando, Guarco, Tognoni, Fofana, Gomes, Saccà, Balestrero. In panchina siedono Bonavia, Martino, Bacigalupo, Magni, Anselmo, Grani, Pare, Bruzzone, Bottino.

Arbitra Marco Cecchin della sezione Aia di Bassano del Grappa, coadiuvato da Federico Suriani (Perugia) e Giulia Petrini (Rieti). Locali in completo verde con calzoncini bianchi; ospiti con la tradizionale tenuta biancoblù. Entrambe le formazioni sono schierate con un 4-3-2-1.

Il Savona parte forte e nei primi cinque minuti guadagna due tiri dalla bandierina. Al 9° si fa male Fofana e deve lasciare spazio a Magni.

Al 10° punizione dalla sinistra di Tognoni: destro a giro, Burzagli allontana con i pugni. Poco dopo, sul terzo corner per gli Striscioni, l’arbitro vede un fallo in attacco.

Al quarto d’ora Tognoni chiama nuovamente alla parata il portiere locale, ma questa volta la conclusione è debole. Al 24° destro da fuori area di Privitera: para Bellussi.

È sempre il Savona a fare il gioco, ma fatica a servire palloni buoni a Gomes. Dopo un avvio determinato gli Striscioni con il passare dei minuti perdono la loro verve. Pertanto i toscani si presentano con maggior frequenza nella metà campo ospite. Al 34° Bennati in piena area cerca una triangolazione con Piazza ma viene anticipato da Bellussi. Al 36° bella iniziativa di Bennati, palla per Ignesti il cui tiro viene deviato in angolo.

Al 45° un traversone dalla sinistra di Saccà viene deviato da un difensore sulla traversa. Nel primo minuto di recupero, sugli sviluppi del corner, una deviazione di Ferrando in mischia viene respinta da Burzagli che con la punta delle dita devia in angolo. A metà partita il risultato è di 0 a 0.

Nel secondo tempo, nel 1° minuto, Bennati viene fermato irregolarmente da Vittiglio: ammonizione e punizione dal semicerchio dell’area. La calcia lo stesso Bennati: la barriera devia in angolo. Dalla bandierina calcia male Montaguti. Anche per il Savona c’è un angolo, il quinto della partita, ma non dà frutti.

La partita si mantiene viva: ancora un corner per parte. Sugli sviluppi dell’angolo per i biancoverdi, al 9° l’arbitro assegna un calcio di rigore per una spinta di Vittiglio ai danni di Meucci. Dal dischetto va Bennati che spiazza Bellussi: 1 a 0 per la Rignanese.

Al 14° tra i locali entra Renieri al posto di Ignesti. Al 16° cartellino giallo per Tognoni che ferma irregolarmente Meucci.

Il Savona preme e al 21° pareggia: palla da Tognoni per Gomes, sinistro che non lascia scampo al portiere. Ottenuto il pareggio, Chezzi manda in campo Anselmo per Saccà.

I biancoblù insistono e sugli sviluppi di un angolo creano scompiglio nell’area della Rignanese, che evita il peggio.

Doppio cambio tra i toscani al 24°: entrano Castiglione e Ndou per Diolati e Piazza. Al 26° viene ammonito Gomes e nel Savona entra Bacigalupo al posto di Balestrero. Al 30° cartellino giallo per Bennati; stessa sorte al 34° per Gallo, reo di un fallo su Meucci.

Al 35° entra Franchi al posto di Montaguti. Al 38° Brenna entra in maniera scoordinata su Bacigalupo: calcio di rigore. Dal dischetto va Gomes che sceglie la soluzione di potenza e spara sulla traversa; lo stesso Gomes poi manda sul fondo.

Al 43° un diagonale di Castiglione viene solamente sfiorato da Bellussi e raggiunge Privitera che appoggia nella porta sguarnita.

Al 45° Gomes prova a farsi perdonare ma conclude fuori. L’arbitro concede quattro minuti di recupero. Nel primo di questi Burzagli evita il peggio respingendo una deviazione ravvicinata e facendo suo il pallone prima che giunga a Tognoni. Poco dopo il portiere toscano si fa ancora valere parando sul colpo di testa di Guarco, ben servito da Tognoni.

Il Savona spinge, ma al 48° Anselmo perde palla sulla trequarti e Bennati ne approfitta: rapida ripartenza e con un pallonetto sfiora il palo. È l’ultima azione da rete: la Rignanese può esultare per la sesta vittoria.

In classifica la squadra di mister Chezzi ora è tredicesima, al fianco del San Donato Tavarnelle. Inoltre il Valdinievole Montecatini appare in ripresa, pertanto è possibile che a fine campionato vengano disputati entrambi gli spareggi playout. Uscirne fuori non sarà semplice per i biancoblù, che domenica 14 gennaio avranno il turno più favorevole: al Bacigalupo arriverà l’Argentina ultima in classifica.