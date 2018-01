Savona. Oltre alla prima squadra, vittoriosa in Serie C1, nello scorso fine settimana il Savona Rugby è sceso in campo con le formazioni Under 18, Under 16, Under 12 e con i piccoli del minirugby. Vediamo com’è andata.

Under 18

di 24 Galleria fotografica Rugby, Under 18: Savona vs Rivoli









Domenica 14 gennaio alla Fontanassa si è tenuto il primo incontro della fase interregionale fra Savona e Rivoli, che ha visto la vittoria dei biancorossi per 31 a 19.

Un atteso ritorno, dopo la sosta festiva durata un mese, che doveva mostrare lo stato di salute della formazione di casa. L’esame è stato superato in modo brillante nel primo tempo, nel quale il Rivoli è stato relegato all’ombra di se stesso rispetto allo scorso anno, quando in tutta la stagione fu l’unica formazione a battere i biancorossi. Nella ripresa il Rivoli ha risollevato la testa, riuscendo a giocare un buon rugby e ristabilendo un miglior equilibrio.

Nulla da fare comunque per i piemontesi nei confronti di un Savona che ha voluto fortemente la vittoria, perseguendola con una prova collettiva assai positiva.

Sono scesi in campo guidati da Andrea Luvarà: Fanciulli (Fiumara), Guida (Catzeddu), Briano, Trentin, Bruzzone (Noceto), Serra, Bernat, Battaglia (Bolla), Mori, Devasini, Rando, Debernardi, Romito, Magnaghi, Frassino. Le marcature: mete di Guida, Devasini, Rando, Fanciulli e Trentin; tre trasformazioni di Serra.

Under 18 territoriale Liguria-Piemonte (1ª giornata di andata)

Biella – Ivrea 79-0

Union Riviera – Cus Torino 7-43

Savona – Rivoli 31-19

La classifica: Savona, Cus Torino, Biella 5, Rivoli, Union Riviera, Ivrea 0.

Under 16

Partita in trasferta per l’Under 16 del Savona che ha affrontato l’Union Riviera, superandola per 5 a 34.

L’incontro ha confermato lo stato dell’arte della categoria che stenta a trovare giocatori in numero apprezzabile, sopperendo con la qualità di chi scende in campo. Ottima partita da entrambe le squadre, ricca di emozioni e gioco per quanto il risultato non sia mai stato in dubbio. Buono il livello generale ottenuto in casa biancorossa, in continuo e progressivo miglioramento.

Sono scesi in campo guidati da Costantino e Rossi: Lanfranchi, V. Scaletta, G. Scaletta, Mazza, Trentin, Ravera, Vezzolla, Bazzano, Nani, Peluso, Casarino, Gilardo, Dacastelli, Benzi, Andriani. Mete di Lanfranchi (2), Ravera, Mazza e Trentin; per Ravera tre trasformazione ed un calcio piazzato.

Under 16 prima fase (4ª giornata di ritorno)

Province dell’Ovest – FTGI Rugby Ligues 24-10

Union Riviera – Savona 5-34

Amatori Genova – Cus Genova 10-41

La classifica: Cus Genova 45, FTGI Rugby Ligues 31, Province dell’Ovest 30, Savona 20, Amatori Genova 7, Union Riviera 4.

Under 12

La compagine Under 12 ha partecipato domenica ad un torneo sul campo Branega di Genova Pra’. Molta soddisfazione nello staff tecnico savonese per il gioco realizzato che coglie pienamente gli obiettivi di crescita che si era posto ad inizio campionato. Vinti i primi due incontri con Cogoleto e la mista Api Mele/Pegli, i savonesi sono stati sconfitti per una meta dalle Province dell’Ovest, in una partita estremamente equilibrata. Migliori in campo Emilio Braschi, confermato capitano fino a fine stagione, e Diego Anselmo.

Minirugby

Sabato 13 gennaio alla Fontanassa di Savona oltre 150 giovani rugbisti si sono trovati per un pomeriggio completamente dedicato al gioco con la palla ovale. Il campo è stato diviso in cinque campi più piccoli e il pomeriggio è passato fra competizioni, gioco, merende e divertimento. Particolarmente teneri gli Under 6, portati in campo da Cogoleto, Pegli e Le Api Mele; per gli Under 8 e 10, oltre a loro, c’erano le rappresentanze di Savona, Busalla, Amatori Genova, Pro Recco e Province dell’Ovest.

Torneo a raggruppamento (giocatori prestati a chi ha avuto buchi, soprattutto causa influenza) che ha espresso anche classifiche; negli Under 8 successo del Pegli seguito da Cogoleto e Savona mentre negli Under 10 podio composto da Cogoleto, Savona e Province dell’Ovest.