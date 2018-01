Savona. Domenica 28 gennaio il Savona Rugby affronterà nuovamente il Cus Pavia, alla Fontanassa alle ore 14,30, nella seconda giornata della poule Promozione del campionato di Serie C1.

I lombardi affrontati nella prima fase si sono mostrati abbastanza in linea con il Savona; vero è che hanno vinto entrambi i confronti (16 a 22 a Pavia, 23 a 27 alla Fontanassa) ma non sono apparsi irresistibili. Sono una squadra molto equilibrata nei reparti e nello svolgersi del campionato hanno preso sempre più consapevolezza del collettivo, al punto che domenica scorsa hanno battuto per 13 a 10 l’Amatori Genova, con grande sorpresa dei blaugrana, leader imbattuti del girone territoriale. Al termine dell’incontro i pavesi hanno fatto trasparire, a mezza voce ma in modo fermo, l’ambizione di lottare seriamente per la promozione in Serie B.

Il Savona è invece reduce da un incontro non esaltante con l’Ivrea; in settimana c’è stato tempo per analizzare le cause (tattica, dislocazione dei giocatori, copertura dei ruoli) che hanno determinato la sconfitta, ponendo in atto le opportune azioni correttive. Sicuramente la mischia soffrirà, purtroppo è il mantra dell’anno, e si dovrà controbattere con carrettini e gioco aperto, le strategie che finora hanno pagato di più. Resta un incontro alla portata di mano, dove convinzione e motivazione possono creare l’elemento in più per la vittoria biancorossa.

Domani, sabato 27 gennaio alle ore 12, l’Under 18 del Savona affronterà il Biella, nell’incontro valido per la terza giornata della seconda fase. Si tratta anche del terzo match che i biancorossi disputano contro squadre piemontesi, avendo finora giocato e superato sia il Rivoli che l’Ivrea, meno conosciute e da non sottovalutare. Il Biella dovrebbe avere una buona mischia e trequarti un pochino meno attivi; il Savona visto finora ha impressionato per compattezza e collettivo, mostrando una maturità, coraggio e ritmo da serie superiore. Le aspettative sono quindi alte, sempre tenendo conto che la palla è ovale e nulla è certo fino a fine partita.

Sempre domani, dalle ore 13,20 alla Fontanassa di Savona, incontro di cartello fra i biancorossi ed il Cus Piemonte Orientale. Gli Under 12 di quest’anno stanno mostrando una continuità e tenuta di campo molto elevata, con risultati estremamente positivi, sia in termini di crescita che di responso a fine partita. Ci aspettiamo quindi una partita estremamente divertente e piacevole, che mostri gesti tecnici di buona fattura con un avversario di livello, in grado di impegnare a fondo il team biancorosso.

Nel Minirugby, dopo il successo del raduno di due settimane fa, altro grande impegno per il Savona che alle ore 14,30 di domani organizza ed ospita un torneo regionale Under 6, Under 8 e Under 10. Grande festa attesa in campo ed in club house, dove genitori volonterosi si prodigheranno in merende e terzi tempi. Presenti i principali club liguri, che nell’altro raduno hanno portato a giocare più di 150 piccoli giocatori.