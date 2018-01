Savona. Oltre alla prima squadra, nello scorso fine settimana per il Savona sono scese in campo le formazioni giovanili. Vediamo com’è andata, categoria per categoria.

Under 18

Domenica ad Ivrea la squadra Under 18 del Savona ha battuto i pari età locali per 15 a 7. Per il momento il Piemonte va a genio ai biancorossi, vincitori la settimana precedente sul Rivoli per 31 a 19; terzo test domenica prossima col Biella.

L’incontro è stato dominato dal forte vento che ha annullato le touche, di fatto trasformate quasi tutte in mischie, e creato problemi nei passaggi; i trequarti hanno sofferto nelle ricezioni ma sono stati abili a gestire al meglio il pallone, perdendo poco gioco. L’Ivrea, come la sua prima squadra, ha giocato di mischia, riuscendo a creare azioni ficcanti con due elementi di grande fisicità. La risposta è stata, dopo un tempo di studio, lo spostamento delle fasi di attacco biancorosse sui trequarti avversari, meno pronti al gioco di rimessa. Sono scaturite ottime azioni di penetrazione in velocità, non tutte premiate in meta, che hanno fatto la differenza.

Sono scesi in campo, guidati da Andrea Luvarà: Fanciulli, Guida (Catzeddu), Briano, Trentin, Noceto, Serra, Bernat, Devasini, Bruzzone (Fiumara), Rando, Bolla, Mori, Debernardi, Romito, Magnaghi, Frassino. Marcature: mete di Frassino, Fanciulli e Noceto.

Under 18 Liguria/Piemonte seconda fase girone 1 (2ª giornata di andata):

Union Riviera – Biella 6-39

Ivrea – Savona 7-15

Rivoli – Cus Torino 17-47

La classifica: Biella, Cus Torino 10, Savona 9, Ivrea, Union Riviera, Rivoli 0.

Under 16

Partita in trasferta per l’Under 16 del Savona che ha affrontato le Province dell’Ovest, perdendo per 39 a 0. Incontro piacevole nonostante il pesante passivo, creato da una differenza di valore che emergeva dopo più fasi di gioco. Il livello generale ottenuto in casa biancorossa ha mantenuto i livelli raggiunti in precedenza ma non è bastato nei confronti di una compagine avversaria in stato di grazia. Buone le prestazioni dei gemelli Scaletta, di Vezzolla e di Mazza, però non coronate da marcature.

Sono scesi in campo, guidati da Costantino e Rossi: Lanfranchi, Gandini, V. Scaletta, Mazza, Trentin, Ravera, Vezzolla, Bazzano, Nani, G. Scaletta, Peluso, Casarino, Gilardo, Spirito, Andriani.

Under 16 territoriale prima fase (5ª giornata di ritorno):

FTGI Rugby League – Cus Genova 19-19

Amatori Genova – Union Riviera 71-10

Savona – Province dell’Ovest 0-39

La classifica: Cus Genova 47, Province dell’Ovest 35, Rugby Ligues 33, Savona 20, Amatori Genova 12, Union Riviera 4.

Under 14

Sconfitta in trasferta al Carlini anche per l’Under 14 del Savona, superata dal Cus Genova per 41 a 12. L’incontro è stato molto sottotono rispetto alle possibilità ed al gioco espresso nelle giornate precedenti. Capita, non è il caso di agitarsi e sarà compito degli allenatori ridare carica e fiducia ai giocatori per superare l’incidente di percorso. Hanno lasciato un po’ di perplessità alcune decisioni arbitrali, fra cui, prima volta nella categoria, l’espulsione definitiva di un giocatore, per inciso biancorosso: di solito in queste categorie l’arbitro spiega l’errore e tende a far crescere il livello del gioco più che sanzionare.

Sono scesi in campo allenati da Ermellino e Barissone: Vannoni (Kuta), Giuliano, Visco, Lucon (Alessandria), Buscaino, Fossati, Camoirano, Rossi, Caligiuri, Catarsi, Avondoglio, Aversa. Due le mete di Caligiuri, trasformate da Avondoglio.

Under 14 prima fase (12ª giornata)

Cus Genova “A” – Cffs Cogoleto 73-7

Cus Genova “B” – Savona 41-12

Province dell’Ovest – Amatori Genova 26-19

Province dell’Ovest – Recco 0-38

Amatori Genova – Recco 7-31

Salesiani Vallecrosia – Imperia 0-133

Under 12

La compagine Under 12 ha partecipato domenica ad un torneo sul campo Branega di Genova Pra’, uscendone vincitrice. La squadra savonese conferma la sua continua crescita di qualità nonostante le numerose assenze causa influenza. Giocatori in particolare evidenza Fabio Ciorra e Lorenzo Podestà.

I risultati del Savona nel torneo

Savona – Recco 7-0

Savona – Amatori Genova 9-0

Savona – Cus Genova “1” 3-3

finale

Savona – Cus Genova “2” 6-1

Sono scesi in campo, allenati da Becher ed Essaber: Boraschi, Devasini, Garzoglio, Ciorra, Podestà, Gibellini, Galuppo, Meduri, Diaferia, Calella, Valenza, Bazzano, Buzali, Cocco, Recruccolo.