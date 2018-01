Savona. Domani, domenica 21 gennaio, doppia trasferta ad Ivrea per il Savona, impegnato sul campo eporediese sia con la squadra senior per la prima giornata della poule Promozione che con l’Under 18.

La composizione del nuovo girone della Serie C1 vede presenti TKGroup Rugby Torino ed Ivrea per il Piemonte, Cus Pavia e Rugby Rho per la Lombardia, Amatori Genova e Savona per la Liguria in un torneo quindi ben rappresentativo del Nord-Ovest.

Il Savona incontra, a distanza di un anno, nuovamente l’Ivrea, squadra che nella scorsa stagione aveva battuto di un solo punto in trasferta (17-18) e con notevole divario (52 a 11) in casa. La storia narra del passato e credere che l’Ivrea sia un avversario facile non è un approccio saggio. Anche il Savona non è lo stesso della scorsa stagione ma se rivediamo quanto successo in campo allora abbiamo un Ivrea forte nelle fasi statiche ed un Savona abile nel gioco aperto, caratteristiche pressoché presenti anche oggi.

Resta da verificare con quale spirito le squadre scenderanno in campo; dire vincere è un’affermazione scontata, il come può aprire il campo a interessanti accadimenti. Non avendo un assillo stringente ai fini della classifica potrebbe essere una buona occasione per far crescere nel collettivo quei giocatori che hanno calcato il campo per meno tempo, costruendo inoltre alternative agli schemi abituali.

In precedenza, alle ore 12,30, anche l’Under 18 del Savona affronterà l’Ivrea, nell’incontro valido per la seconda giornata della seconda fase. Ora ogni scontro diventa particolarmente impegnativo, avendo scremato nella prima fase le squadre meno combattive. L’incontro di domenica scorsa vinto contro il Rivoli ha sicuramente dato fiducia e ottimismo all’ambiente, prefigurando quindi una trasferta alla portata dei biancorossi.

Per quanto riguarda il campionato Under 16 domenica alle ore 11 alla Fontanassa si giocherà l’incontro fra Savona e Province dell’Ovest, valido per la quinta giornata di ritorno della fase territoriale. Il match potrebbe essere alla portata dei biancorossi, che nell’ultima parte del torneo hanno mostrato una buona ripresa e tono agonistico. Importante è curare nella competizione che si solidifichino i progressi fin qui ottenuti, consolidando la crescita del collettivo.

Per l’Under 14, oggi, sabato 20 gennaio alle ore 16,30, saranno in campo al Carlini di Genova le squadre del Cus Genova “B” e del Savona, per l’incontro del rientro alle competizioni dopo la lunga sosta festiva. Per i savonesi una ripresa morbida con un avversario non irresistibile, ottimo per saggiare le forze dopo la lunga inattività.

Per quanto concerne l’attività di propaganda, per l’Under 12 domenica alle ore 10 allo stadio Carlini di Genova si svolgerà un concentramento di squadre liguri con la presenza di Cus Genova (società organizzatrice), Amatori Genova, Pro Recco, Savona e Le Api Sol.

Nelle foto: le formazioni Under 14 e Under 16.