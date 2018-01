Savona, rissa in piazza del Popolo: un ferito al San Paolo

Savona. Episodio movimentato questa sera in piazza del Popolo a Savona dove, poco prima delle 21, quattro persone hanno avuto un acceso diverbio nei giardini. Allarmati per le urla, alcuni residenti della zona hanno segnalato la rissa al numero unico di soccorso.

Nel giro di pochi minuti sono quindi intervenute un’ambulanza della Croce Bianca di Savona e una pattuglia della squadra volante della polizia. All’arrivo dei militi, però, le persone coinvolte nella zuffa erano già scappate da piazza del Popolo. Spostandosi in piazza Mameli, i soccorritori hanno notato un ragazzo, apparentemente in stato di ebbrezza, ma senza ferite evidenti. Il giovane ha riferito di essere rimasto coinvolto nel diverbio e di essere stato colpito alla schiena con una sedia. A quel punto, in via precauzionale, è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

Sull’episodio sono ovviamente in corso tutti gli accertamenti del caso da parte della polizia. Secondo una prima ricostruzione, sembra che la lite abbia coinvolto quattro persone di nazionalità marocchina. A provocare il diverbio, poi degenerato in qualche colpo e spintone, sarebbe stato il fatto che gli stranieri erano ubriachi.