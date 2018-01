Savona. Questo pomeriggio, sotto la supervisione di personale della polizia municipale di Savona, sono state sgomberate due strutture abusive in piazza del Popolo, a seguito di un’ordinanza sindacale che disponeva la rimozione.

“Il provvedimento da parte del Comune è stato a seguito di un lungo iter, tra burocrazia e contenziosi. Si trattava strutture abusive, poiché legate a vecchie concessioni da tempo non più rinnovate – dice il sindaco Ilaria Caprioglio – Grazie all’impegno degli uffici, del comando della polizia municipale e dell’assessorato alla sicurezza, si è finalmente trovata una soluzione per il ripristino della legalità”.

L’assessore alla polizia municipale Paolo Ripamonti aggiunge: “Dopo anni, finalmente è stata ripristinata la legalità, trovando una soluzione per una situazione che da tempo doveva essere affrontata. Ci siamo occupati della vicenda fin da subito, dopo il nostro insediamento, per poter risolvere una situazione incresciosa. Grazie a questa amministrazione comunale e al lavoro degli uffici e del comando di polizia municipale, si è potuto intervenire per il rispetto delle regole”.