Savona. Proseguono gli interventi, a cura del Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Savona e di Ata Spa, per la sistemazione e il miglioramento delle aree canine sul territorio comunale.

“Come annunciato in sede di conferenza stampa e nel corso dell’incontro con le associazioni animaliste, la nostra Amministrazione ha destinato risorse notevoli per rendere più accoglienti e più funzionali delle aree che da troppo tempo versavano in cattive condizioni: come promesso, stiamo portando avanti una serie di interventi, a dispetto delle note difficoltà finanziarie dell’ente” commenta l’assessore ai lavori pubblici e all’ambiente Pietro Santi.

Nei giorni scorsi, i lavori hanno riguardato le aree canine di corso Colombo. Nel dettaglio, è stata sostituita completamente la recinzione (in legno) che era stata divelta, cambiata con una recinzione metallica più alta (da 85 cm a 1 m di altezza), con interventi anche sui cancelli presenti sui lati e all’ingresso e con l’inserimento di altre recinzioni

metalliche di tipo plastificato.

“Alle operazioni si aggiungerà anche la semina del terreno, che si prevede possa avvenire tra fine febbraio e fine marzo, comunque in prossimità della stagione primaverile, non appena le condizioni lo consentiranno” aggiunge l’assessore Santi.

“Si tratta di un impegno concreto, portato avanti con la collaborazione dei Consiglieri

Luigi Bussalai e Susanna Karunaratne e con molti amanti degli animali, per rendere più decorose le aree canine di Savona” conclude Santi.