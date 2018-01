Savona. Formazione e qualità. Questo l’obiettivo dei corsi di formazione rivolti ai docenti che, a partire da fine gennaio, saranno organizzati dalla cooperativa Progetto Città.

Dopo l’ottimo riscontro degli anni scorsi, torna, per la terza edizione, “Tra l’indaco e il rosso” – corso di formazione sui disturbi dello spettro autistico” in collaborazione con l’Ass.ne Autismo Savona Guardami negli Occhi, che ha riscosso un notevole apprezzamento.

Ma non basta. Da quest’anno, Progetto Città, cooperativa sociale che opera nel campo dei servizi educativi e sociali da quasi tre decenni, ha deciso di avviare una ulteriore proposta formativa, “Diverso da me, rivolta gli insegnanti delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado ed educatori.

Una chance importante per i docenti visto che, da quest’anno, i corsi hanno ottenuto il riconoscimento da parte del MIUR e questo consentirà agli insegnanti di usare il “bonus docenti”.

“Negli ultimi anni abbiamo ritenuto opportuno mettere in campo alcune delle esperienze e competenze costruite nel tempo, promuovendo iniziative di formazione/aggiornamento rivolte in particolare agli insegnanti”, commenta Antonella Brandone, direttore della cooperativa.

I corsi, che si teranno presso l’Aula Formativa di Progetto Città a Savona, si svolgeranno dal 28 gennaio al 5 maggio (Tra l’indaco e il rosso) e dal 3 febbraio al 16 maggio (Diverso come me).

Per le iscrizioni ed informazioni telefonare allo 019/856591 o inviare una mail all’indirizzo traindacoerosso@gmail.com (Tra l’indaco e il rosso) e a corsiprogettocitta@gmail.com (Diverso come me).