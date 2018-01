Savona. Tre mezzi dei vigili del fuoco e una pattuglia della polizia municipale sono intervenuti questa mattina in via Paleocapa per la caduta di alcuni calcinacci dalla volta dei portici all’incrocio con via Manzoni.

A dare l’allarme una passante, che è stata sfiorata dall’intonaco fortunatamente senza esserne colpita.

I vigili del fuoco stanno procedendo alla messa in sicurezza dell’area, che è stata transennata.