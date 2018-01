Savona piange la presidente degli Amici del Mediterraneo: “Persona splendida, mancherai a tutti noi”

Savona. Dolore, sgomento, cordoglio e incredulità per la tragedia. Sono questi i sentimenti che animano la città della Torretta sulla tragica scomparsa di Hayet Maatoug, 58 anni, la donna deceduta questa mattina dopo essere rimasta intossicata dal monossido di carbonio all’interno della sua abitazione in via Ceva a Savona: la cognata è stata invece ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Paolo per l’esposizione allo stesso gas velenoso, risultato fatale alla 58enne savonese.

La donna era molto conosciuta a Savona per essere la presidente dell’Associazione Gli Amici del Mediterraneo e per il suo lavoro presso l’anagrafe del Comune. Tantissimi i messaggi che sono arrivati subito dopo la tragedia e nel pomeriggio di oggi, a cominciare dal sindaco Ilaria Caprioglio: “Siamo sconvolti e profondamente addolorati. L’amministrazione comunale esprime il proprio profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Hayet Maatoug, dipendente dell’ufficio Anagrafe del Comune di Savona, persona stimata e benvoluta da tutti, molto attiva nell’associazionismo con iniziative in favore della città. A nome mio personale e dell’ente, mi unisco al dolore dei suoi familiari e dei suoi cari”.

Anche l’ex assessore comunale Isabella Sorgini si unisce al dolore per la tragica fine di Hayet: “Ci mancherà il tuo sorriso, le tue battaglie a difesa dei diritti, il tuo non mollare mai, ci mancheranno i tuoi dolci e le tue danze. Mancherai a questa città e a tutte le persone che ti hanno conosciuta. Ad Hayet, un ultimo abbraccio”.

E ancora il ricordo delle persone che lavoravano con lei ogni giorni: “Una collega esemplare, dedita al lavoro, propensa ad imparare sempre cose nuove ed era gentile allo sportello era operatrice delle carte d’identità elettroniche… Ci mancherai”.

Altri tra i numerosi messaggi postati su Facebook: “Una cara amica… Una donna speciale”. “Conoscevo personalmente Hayet: questa notizia mi ha lasciato senza parole, ma con un grande dolore”. “Bruttissima notizia. Una persona speciale”. Tra i commenti alla tragica notizia: “Mi spiace tantissimo, ciao cara mi mancherai”. “Che dolore!!! Una persona stupenda, generosa, altruista. Non la dimenticherò mai”.

Altri savonesi, ancora, la ricordano come persona gentile, disponibile, impegnata nel sociale e sempre pronta ad impegnarsi per gli altri, per i più deboli: “Mi dispiace moltissimo! Allo sportello era una persona gentile e disponibile e ho saputo molto impegnata nell’associazionismo. Una bella persona!”.