Savona, occupano abusivamente una stalla e la trasformano nella loro casa: denunciati dai carabinieri

Savona. Questa mattina i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona hanno svolto una attività di prevenzione e repressione della criminalità e delle situazioni di degrado nel centro cittadino. I militari, a seguito di un controllo, hanno denunciato in stato di libertà, G.E. 35enne e L.A. 37enne, entrambi senza fissa dimora, in quanto si sono introdotti illegalmente e destinando come loro abitazione una vecchia stalla in Corso Mazzini, situata all’angolo di Vico Dell’Ammazzatoio.

I militari intervenuti hanno trovato il locale completamente arredato, il tutto all’insaputa dei proprietari.

Inoltre G.E. è stata deferita all’A.G. poiché gravata dal divieto di ritorno nel Comune di Savona. I due sono stati accompagnati in caserma per la compilazione degli atti di rito ed è stato imposto per l’ennesima volta l’ordine di lasciare il Comune di Savona.