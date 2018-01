Savona, nuovi controlli della polizia in centro: droga sequestrata

Savona. Controlli a tappeto, ieri pomeriggio, nel centro di Savona. Ad effettuare il servizio straordinario di prevenzione sono stati i poliziotti della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, specializzati in controllo del territorio.

Nel corso del servizio – che ha interessato varie zone della città ed in particolare piazza del Popolo, piazza delle Nazioni, piazza Sisto IV, piazza Mameli e la zona del prolungamento a mare – sono stati realizzati diversi posti di controllo, identificate numerose persone e controllati circa settanta veicoli con il sistema Mercurio, che consente di effettuare in tempo reale controlli sulle targhe, anche in movimento.

Un giovane trovato in possesso di una modesta quantità di hashish è stato segnalato amministrativamente alla locale Prefettura. Infine, sono stati rinvenuti e sequestrati due involucri contenenti quasi mezz’etto di hashish e marijuana, abbandonati nei giardini pubblici.

I servizi proseguiranno nei prossimi giorni, anche in altre zone della provincia.