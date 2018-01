Savona, sei assunzioni in Comune: in arrivo tre nuovi agenti per la municipale

Savona. Via libera da parte della giunta comunale di Savona a sei nuove assunzioni in Comune. Nell’ambito del piano per nuovo personale varato da Palazzo Sisto è previsto, in primis, l’arrivo di tre nuovi agenti della polizia municipale, una delle promesse dell’amministrazione comunale per il rafforzamento del comando dei vigili urbani.

Ma non solo: il Comune ha assunto anche un analista, un informatico e una persona ai servizi sociali. “Un impegno preso, una promessa mantenuta – dice l’assessore Paolo Ripamonti -. Tre nuovi innesti andranno a rafforzare il corpo della municipale che era sotto organico e che, nonostante questo, ha lavorato bene e al massimo delle sue potenzialità”.

“Abbiamo ereditato dal Pd una situazione finanziaria disastrosa, ora grazie all’azione dell’assessore Montaldo e al percorso avviato per il risanamento economico dell’ente, siamo riusciti a sbloccare la situazione di stallo sul fronte delle nuove assunzioni, di cui tre sono appunti vigili urbani: davvero un bel risultato”.

“Devo dire che il potenziamento del personale in servizio alla polizia municipale rappresenta un segnale significativo anche rispetto alle esigenze di sicurezza urbana e controlli, oltre che un messaggio ai sindacati che da tempo avevano lamentato la situazione difficile e di sofferenza della nostra polizia municipale” conclude l’assessore Ripamonti.