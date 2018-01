Savona. Una nuova auto in comodato d’uso gratuito al Comune di Savona e al sindaco Ilaria Caprioglio. La ditta Rivierauto Galvagno Spa è una delle prime realtà ad aderire al regolamento “Adottiamo Savona” recentemente promosso dall’amministrazione comunale, che consente a soggetti pubblici o privati di effettuare forniture di beni, prestazioni di servizi o esecuzioni di lavori a beneficio del territorio e di tutta la comunità. Per quattro mesi, una nuova Nissan Micra sarà concessa al sindaco in comodato d’uso gratuito.

“Abbiamo deciso con la nostra concessionaria di intraprendere questa iniziativa e di rispondere all’appello del sindaco Caprioglio, concedendo in comodato d’uso gratuito una nuova Nissan Micra, una macchina che corrisponde a tutte le normative più restrittive sull’inquinamento e con le più avanzate caratteristiche di sicurezza delle auto moderne – dichiara Luigi Scorza, responsabile della filiale di Vado Ligure di RivierAuto Galvagno – Da sempre siamo vicini al territorio. Siamo presenti da vent’anni a Savona e da oltre quarant’anni a ponente, sosteniamo molte iniziative in ambito sportivo e sociale e con questo gesto abbiamo voluto dare un sostegno all’amministrazione di Savona per confermare il nostro impegno nei confronti delle istituzioni”.

“Grazie a Rivierauto Galvagno Spa per aver risposto al nostro appello e per aver usufruito del nuovo regolamento. Come noto, il parco auto del Comune di Savona è composto da automobili decisamente datate e la difficile situazione in cui versa il bilancio dell’ente non consente di innovarlo. Grazie all’interessamento di Rivierauto, nelle persone di Danilo Galvagno e Luigi Scorza, per quattro mesi potremo usufruire di una nuova auto di rappresentanza, con migliori prestazioni, maggior rispetto dell’ambiente, abbattendo i costi e senza impegnare altri mezzi comunali”, afferma il sindaco di Savona Caprioglio.