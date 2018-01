Savona. Il professor Roberto Nicolick è rimasto coinvolto questa mattina in un incidente stradale avvenuto sulla Sp 29 del Colle di Cadibona. Secondo il racconto dello stesso Nicolick, che è rimasto illeso nel sinistro, mentre stava percorrendo la strada in direzione Altare una vettura che viaggiava nella carreggiata opposta ha invaso la sua corsia a seguito della perdita di controllo del mezzo, andando a sbattere contro la vettura dell’ex consigliere della Lega Nord.

L’auto responsabile dell’invasione di carreggiata è andata poi a finire la sua corsa contro alcuni bidoni della spazzatura. Per fortuna un incidente senza gravi conseguenze per entrambi i conducenti.

Foto 2 di 2



Alcuni automobilisti in transito si sono fermati per accertarsi delle condizioni di Nicolik e dell’altro guidatore: per loro solo tanto spavento. Sul posto è poi intervenuta la polizia stradale per i rilievi e gli accertamenti del caso in merito al sinistro stradale.