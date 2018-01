Savona, marito e moglie trovati con pallina di cocaina e arrestati: scena muta dal gip

Savona. Sono stati interrogati questa mattina dal gip Fiorenza Giorgi i coniugi, C.R. lei, e B.A., lui, arrestati dalla guardia di finanza la scorsa settimana con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di circa due grammi di cocaina. Entrambi (sono assistiti dagli avvocati Marco Fazio e Valeria Esposito) si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e il giudice ha confermato la misura di custodia cautelare in carcere.

Gli uomini delle Fiamme Gialle li tenevano d’occhio già da qualche tempo e sospettavano che potessero essere coinvolti in un giro di spaccio. Per questo, la scorsa settimana li avevano fermati per un controllo. Nel corso della perquisizione era saltata fuori la polvere bianca e, di conseguenza, entrambi erano stati arrestati.

I finanzieri avevano anche controllato l’appartamento dove vive la coppia, ma senza trovare altra traccia di droga. Al momento B.A. e C.R. restano in carcere.