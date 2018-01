Savona in lutto per la scomparsa di Riccardo Ricco, videoreporter e appassionato di storia locale

Savona. Si è spento oggi, all’età di 60 anni, Riccardo Ricco, molto noto a Savona ed in tutta la provincia per il suo lavoro di videoreporter e per la sua attività di ricerca e raccolta di materiale audio-video d’epoca.

Collaboratore di Telenord e di Telecupole, Ricco è sempre stato appassionato di storia e tradizioni locali. Una passione che lo ha portato a collezionare una enorme quantità di immagini “storiche” poi confluite nella grande “Cineteca Provinciale” da lui promossa. Era anche il curatore di un canale YouTube nel quale erano raccolti filmati storici di Savona e non solo. Era stato anche tra i promotori, negli anni ’90, della ripresa dell’attività del Teatro Nuovo di Valleggia.

Grande collezionista di dischi rari, era attivo anche in campo umanitario: aveva sostenuto la creazione di una missione in Madagascar e si era attivato per raccogliere fondi da destinare a orfanotrofi e lebbrosari del paese africano.

Il funerale di Riccardo Ricco si terrà venerdì alle 10 nella chiesa di San Giovanni Battista a Vado Ligure. Il santo rosario sarà recitato oggi alle 18.30 presso l’ospedale San Paolo di Savona.

Tutta la redazione di IVG.it si stringe intorno ai familiari di Riccardo, esprimendo loro le più sentite condoglianze.