Savona, Luca Aschei nuovo responsabile cittadino di Fratelli d’Italia

Savona. E’ Luca Aschei il nuovo responsabile cittadino di Savona di Fratelli d’Italia. Ad annunciarlo il commissario provinciale del partito, Pier Paolo Pizzimbone.

Nato a Savona, Aschei è un sociologo e libero professionista. Specializzato in economia del turismo alla Bocconi, ha una lunga e consolidata permanenza lavorativa presso aziende italiane di importanza nazionale. E’ da sempre impegnato nella formazione dei professionisti e delle aziende ed è stato insignito del premio “Uomini Illuminati” per la sua visione di genere nel rispetto delle donne nel 2017 presso l’Università di Pavia. Esercita le sue attività a Savona.

Da sempre al servizio delle piccole aziende italiane come sociologo e formatore, “il pensiero, le parole ma soprattutto i fatti di Giorgia Meloni” lo hanno indotto a prendere la decisione di avvicinarsi a Fratelli d’Italia: “La globalizzazione è inarrestabile, tuttavia credo sia importante difendere quella che è l’ossatura del nostro paese comunque vada il mondo, costituita da piccole e piccolissime imprese, liberi professionisti, artigiani. La tutela del Made in Italy, della famiglia e il cercare di arrestare questo declino culturale e di valori dell’Italia è la priorità che ho visto in Fratelli d’Italia e non vedo in altre formazioni politiche. Il programma che ho avuto modo di studiare è soprattutto rivolto a chi si spende da sempre per far grande questo nostro Paese. Ci sono molte cose da fare e voglio dare il mio contributo insieme a Pier Paolo che stimo da anni per il suo costante operato sul nostro territorio”.

“Sono onorato che Luca Aschei abbia deciso dopo tanta mia insistenza di aderire al nostro partito – dice Pizzimboni – E’ una persona che conosco e stimo da molti anni e il suo contributo può essere un importante valore aggiunto per ampliare le maglie del Partito in Savona e costituire una solida base dirigente e elettorale”.