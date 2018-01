Savona, lezioni di marineria ad oltre 500 alunni della scuola primaria grazie ad Assonautica

Savona. Si sta concludendo il periodo di apertura al pubblico del Presepe di Assonautica che per l’associazione è stato un evento davvero eccezionale sia per numero di visitatori che per gli apprezzamenti ricevuti.

“Grande soddisfazione è stata data soprattutto dall’incredibile afflusso di alunni delle scuole primarie. I bambini che, con i loro insegnanti, sono stati ospiti nella sede di Assonautica sono stati più di 500 e per molti di loro questa è stata la prima occasione per

avvicinarsi al mondo della nautica. L’entusiasmo degli alunni durante le visite non era infatti motivato soltanto dal Presepe ma anche dalle lezioni di marineria ad esso abbinate” raccontano dall’associazione.

“Il Presepe di quest’anno è ‘in riva al mare’, per la presenza della Torretta di Savona, di una darsena con pontili, barche e ……pesci vivi. Il mare all’interno del Presepe è una novità che ha attratto molto la curiosità delle scolaresche, creando allo stesso tempo un

filo logico verso le lezioni di marineria. I bambini si sono dimostrati sempre affascinati dai nodi marinari, dal loro utilizzo nella nautica, dalle spiegazioni riguardanti le bandiere della Marina Italiana (Militare e Mercantile) e da tutto ciò che riguarda il Mare” spiegano da Assonautica.

“Siamo lieti di aver contribuito ad accrescere l’interesse per la Nautica in tantissimi bambini, augura buon vento ad alunni ed insegnanti. Le lezioni di marineria si svolgeranno, durante l’anno scolastico, presso varie scuole di Savona. Le richieste degli insegnanti

dovranno pervenire alla segreteria di Assonautica” concludono dall’associazione.