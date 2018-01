Savona. Prosegue il periodo positivo del Savona, che ha ottenuto il terzo risultato utile consecutivo. Questa volta la vittoria non è arrivata, anche se i biancoblù hanno a lungo sperato di poter portare a casa i 3 punti dal campo del Ponsacco secondo in classifica.

Infatti, dopo un primo tempo a lungo equilibrato e concluso con un forcing deciso ma infruttuoso dei padroni di casa, ad inizio ripresa gli Striscioni hanno sbloccato il risultato con Balestrero. Poi gli ospiti hanno gestito il vantaggio senza correre grossi rischi, subendo però il pari al novantesimo.

La cronaca. Giovanni Maneschi schiera Cirelli, Lici, Bellemo, Bedin, Visibelli, Mazzanti, Mariani, Negri, Canessa, Doveri, Giani. Locali sul campo con il 4-3-3.

In panchina ci sono Giacobbe, Gremigni, Menichetti, Benveniti, Santini, Castorani, Piras, Gherardi, Pellegrini.

Marcello Chezzi presenta in campo Bellussi, Vittiglio, Grani, Gallo, Guarco, Venneri, Tognoni, Fofana, Gomes, Balestrero, Bacigalupo. Lo schema è il 4-3-1-2.

Pronti a subentrare Bonavia, Pare, Ferrando, Severi, Magni, Lazzaretti, Saccà, Mehmetaj, Bottino.

L’arbitro è Mario Milana della sezione di Trapani, coadiuvato da Massimiliano Bonomo (Milano) e Giorgio Ravera (Lodi).

La partita stenta a decollare: tanto agonismo, ma le due squadre mostrano di temersi a vicenda e non si scoprono troppo. I biancoblù frenano ogni tentativo dei locali di costruire azioni da rete.

La prima conclusione la prova Bedin al 14°, il suo esterno sinistro si spegne a lato. Al 16° la difesa savonese chiude gli spazi a Mariani, lesto ad andare al tiro in area.

Al 21° viene ammonito Tognoni per un duro intervento su Bedin. Al 22° il Ponsacco si rende pericoloso: la palla arriva a Canessa che con un tiro di controbalzo manda a lato di poco. Al 33° tiro-cross dalla sinistra di Tognoni: Cirelli smanaccia.

Il finale di primo tempo è tutto di marca toscana. Al 35° palla in area savonese per Giani che da pochi passi spreca calciando a lato.

Al 41° clamorosa opportunità per i rossoblù: da pochi passi Doveri devia e colpisce la traversa, la sfera giunge a Canessa che da ottima posizione manda alto.

Al 44° Doveri viene ammonito per un fallo su Bacigalupo. Il primo tempo si conclude sullo 0 a 0, ponendo fine alla sfuriata dei rossoblù.

Nel secondo tempo il Ponsacco continua, con nel primo, ad attaccare con vigore e veemenza, ma con un’evidente confusione.

Al 7°, però, è il Savona a passare in vantaggio: contropiede, Fofana mette in mezzo un pallone perfetto per Balestrero che con un diagonale fredda Cirelli.

Il Ponsacco prova a reagire, ma il gol subito sembra aver disunito la vicecapolista. Al 13° va al tiro Doveri: a lato. Al 17° il primo cambio: dentro Saccà per Tognoni.

Il Savona continua a tenere bene il campo e al 21° Bacigalupo da fuori impegna Cirelli in una parata in tuffo alla sua destra.

Doppio cambio nel Ponsacco al 25° entrano Gremigni e Gherardi al posto di Giani e Lici. Al 29° un tentativo di Doveri dal limite si spegne sul fondo.

Alla mezz’ora Chezzi manda in campo Severi al posto di Grani. Al 31° viene ammonito Bellemo per un intervento su Gallo. Al 32° Pellegrini prende il posto di Mariani.

Al 34° Bacigalupo cerca l’assist per Saccà, che non ci arriva. Al 36° Saccà conclude a rete: para Cirelli.

Nel finale di gara c’è il forcing dei padroni di casa. Al 40° entra Castorani al posto di Canessa. I locali guadagnano tre angoli nel giro di pochi minuti.

Chezzi fa rifiatare i suoi al 43° con l’inserimento di Ferrando al posto di Balestrero. Sugli sviluppi dell’ottavo corner per i locali arriva il pareggio: è Bellemo, da fuori area, a far partire una rasoiata vincente.

Nel recupero la vicecapolista insiste e calcia altri due angoli, ma il Savona regge ed evita quella che sarebbe una beffa eccessiva. Sono anzi gli Striscioni a rendersi più pericolosi: lancio di Fofana per Saccà, il suo diagonale termina a lato di un soffio. Finisce 1 a 1.

In classifica i biancoblù si mantengono decimi, al fianco del Sestri Levante. Nel prossimo turno, domenica 4 febbraio, il Savona tornerà al Bacigalupo per affrontare il Ligorna.