Noi per Savona, incontro sui problemi del traffico in città: “Decenni di incuria, niente treni merci né finanziamenti”

Savona. Venerdì in Sala Rossa, alle ore 12, “Noi per Savona” terrà una conferenza stampa sui problemi del traffico nella città di Savona e territorio limitrofo. “Parteciperanno anche diversi consiglieri comunali – annuncia Daniela Pongiglione – I problemi della mobilità non riguardano infatti solo una parte politica, ma sono totalmente trasversali, perché incidono pesantemente sulla vita dei cittadini”.

“In decenni di incuria le infrastrutture (specie quelle ferroviarie) sono state depotenziate – spiega Pongiglione – e anche oggi, nonostante le richieste dell’Europa e le buone intenzioni della Finanziaria, per la nostra zona non sono stati ancora richiesti finanziamenti, che sono invece già arrivati (poiché, appunto, richiesti) a Genova, a La Spezia, in Piemonte”.

“Da molti anni non abbiamo più i treni merci – ricorda la consigliera comunale – e le tonnellate di prodotti provenienti da Francia, Spagna ecc. continuano ad arrivare su camion. Centinaia di camion tutti i giorni viaggiano sulle nostre strade e autostrade, e attraversano i nostri centri urbani, provocando ingorghi, code, incidenti e tanto tanto inquinamento. Perché i cittadini devono subire tutto ciò? Perché la ferrovia non viene riportata alle condizioni che permettevano un traffico efficace di treni merci? Perché nessuno parla della stretta connessione tra infrastrutture e attività economiche?”.

“Ci sarebbero tante cose ancora da dire – conclude Pongiglione – E la conferenza stampa è stata indetta proprio per sollecitare una presa di consapevolezza da parte dei cittadini che hanno il diritto di vivere e di lavorare in ambienti meno inquinati. E desideriamo chiedere alle forze politiche che sono in campagna elettorale il loro serio, serissimo impegno a intervenire sul problema”.