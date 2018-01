Savona, gli studenti dell’Artistico premiati per le vetrine di Villapiana

Savona. Un riconoscimento per le vetrine “artistiche” realizzate dagli studenti del Liceo a Villapiana. Tanto l’entusiasmo dei ragazzi delle classi quarte del Liceo Artistico “A. Martini” di Savona che hanno partecipato al progetto di alternanza scuola/lavoro “Evviva il Natale”. L’iniziativa, proposta dai rappresentati dei commercianti del quartiere di Villapiana, si è conclusa in questi giorni con la cerimonia di premiazione del gruppo vincitore composto da Simone Lenti, Luigi Puscasu, Diega Dina Anzalone, Giulia Apicella della sezione 4B di Arti Figurative.

La vetrina che ha ricevuto il maggior numero di voti è stata quella della gastronomia “Eureka”. Seconde, a pari merito, le vetrine della Farmacia “San Lorenzo” e “Acconciature by Sabina”.

La premiazione è avvenuta nell’Aula Magna del Liceo Artistico, con la partecipazione del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, che ha consegnato il premio ai vincitori: “Complimenti ai ragazzi e ai commercianti per aver dato vita a questo bellissimo progetto, che ha messo in contatto il mondo della scuola con quello del lavoro. Vista l’ottima riuscita dell’iniziativa, l’idea potrebbe essere estesa anche agli altri quartieri della città, anche al di fuori del periodo natalizio, per valorizzare le loro peculiarità e la loro storia”, ha dichiarato il sindaco.