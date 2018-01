Savona, gli studenti del liceo Della Rovere incontrano i campioni paralimpici

Savona. Gli studenti del Liceo ella Rovere di Savona hanno incontrato Luisella Frumento e Francesca Auxilia, ballerine e campionesse di danza paralimpica e Massimiliamo Tonon atleta paralimpico di tiro al piattello. Le intense e bellissime le storie dei tre atleti hanno provocato un profondo coinvolgimento dei ragazzi e dei docenti e scatenato l’interesse a conoscere meglio il mondo dello sport paralimpico.

L’iniziativa nasce per sensibilizzare i giovani all’abbattimento di tutte le barriere fisiche e culturali, e far comprendere come lo sport sia indispensabile per affrontare la vita e le sue sfide, per affermarsi non solo nelle competizioni ma e soprattutto nella vita.

L’incontro di venerdì al Della Rovere segue quella dello scorso 10 ottobre al Filmstudio e fa parte del progetto “Sport per tutti a cui aderiscono Asl2, Comitato Italiano Paralimpico, Coni, Panathlon, Cesavo.