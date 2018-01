Savona, fermati con una pallina di cocaina in auto: marito e moglie in manette

Savona. Gli uomini delle Fiamme Gialle li tenevano d’occhio già da qualche tempo e sospettavano che potessero essere coinvolti in un giro di spaccio. Per questo, ieri pomeriggio, i finanzieri hanno fermato per un controllo una coppia sposata, C.R. lei, e B.A., lui, trovandoli in possesso di circa due grammi di cocaina.

Nei confronti di marito e moglie sono quindi scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga. Il controllo della guardia di finanza è scattato intorno alle 18 di ieri: i due erano appena usciti di casa e saliti in auto quando sono stati fermati. Nel corso della perquisizione è saltata fuori la polvere bianca e, di conseguenza, entrambi sono stati arrestati.

I finanzieri hanno anche controllato l’appartamento dove vive la coppia, ma senza trovare altra traccia di droga. Al momento B.A. e C.R. sono in carcere. Nelle prossime ore saranno interrogati dal gip Fiorenza Giorgi per la convalida dell’arresto.