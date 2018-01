Savona. È ripreso il campionato Juniores nazionale e i ragazzi di mister Barresi sono andati ad impattare 1-1 sul campo della capolista Chieri, non senza rimpianti, confermandosi in zona playoff. Passati in vantaggio in chiusura di primo tempo con un gol di Sironi, che finalizza una splendida ripartenza impostata da Bonavia e Giorgi, i biancoblù sono stati raggiunti da Pautassi nella ripresa, ma ad un quarto d’ora dal termine hanno avuto con Andrea Piombo, imbeccato ancora da Giorgi, la palla gol della vittoria, ma il tiro del centrocampista finisce alto. Da notare come il Savona non abbia schierato alcun fuori quota, scendendo invece in campo con due soli 1999 e il gruppo dei 2000 e 2001 che si stanno mettendo in bella evidenza.

Fra le altre leve, gli Allievi regionali 2001 (nella foto) hanno vinto il 5° Memorial Maragliano a Genova, dimostrandosi in netta crescita in vista del finale di stagione. Dopo aver battuto 6-0 la Veloce (doppiette di Pregliasco e Molina, singoli di Freccero e Mehmetaj) e 2-0 il Ligorna (Mehmetaj e Gandolfo in gol), i biancoblù di sono aggiudicati da finale battendo 1-0 l’Anpi Casassa (Mehmetaj).

Splendida prestazione anche degli Esordienti 2006 (nel video) che hanno vinto il torneo Giovani Promesse di Borgio Verezzi, battendo 4-2 in finale la Don Bosco Genova. Nelle qualificazioni: Savona-Unione Sanremo 0-0, Savona-Vado 0-0, Savona-Turricola 1-0, Savona-Bra 4-0. Ciliegina sulla torta, Leonardo Consiglio è stato eletto miglior portiere del torneo e Andrea Cafarotti miglior giocatore. Un applauso particolare va a due innesti della squadra 2007, Alessandro Cortesi e Mattia Minetti, che hanno saputo dimostrare qualità e intensità di gioco, nonostante fossero sotto leva.

Hanno chiuso invece al nono posto gli Esordienti 2005, impagnati nel torneo di Sarzana, conquistando tre vittorie a fronte di due sconfitte. I gol portano la firma di Seccafen, Casassa e Bellotti (2).

Fra le amichevoli, positivi l’1-1 dei Giovanissimi 2003 contro la Virtus Entella (Babliuk) ed il 3-3 dei Giovanissimi 2004 contro l’Albenga (Gibertini, Polito, Briano). I 2007 in un triangolare amichevole hanno battuto 7-1 il Progetto Atletico (2 Minetti, 2 Battaglia, 2 Arboscello, Santelia) e 7-0 il Legino (Battaglia, Minetti, Ferrero, Santelia, Decerchi, Colla).

Infine, i Pulcini 2008 nel recupero di campionato, hanno vinto contro l’Olimpia Carcarese, confermando il loro processo di crescita, condito dalla solita dose di divertimento.