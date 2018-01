Savona. “Senza dire nulla a nessuno, sono stati tolti tutti i parcheggi dedicati ai residenti in via Guidobono e in tutta piazza del Popolo a Savona”. Ecco la segnalazione che nelle ultime ore ha iniziato a circolare sui social, e che è giunta anche alla redazione di IVG.it: una timore però infondato, dato che gli stalli hanno solo cambiato colore.

A generare allarme, infatti, è stato il rifacimento della segnaletica orizzontale: i parcheggi “gialli” (quelli fino ad oggi adibiti ai residenti) sono stati cancellati, ed al loro posto sono comparsi dei più tradizionali stalli bianchi. Una modifica che a qualche abitante della zona ha fatto pensare ad un cambio nella destinazione di quei parcheggi.

di 6 Galleria fotografica I "nuovi" park residenti in centro Savona









Il cambio di colore, invece, è semplicemente dovuto al codice della strada (che prevede come tutti gli stalli gratuiti siano bianchi, il blu è riservato a quelli a pagamento mentre il giallo è il colore dei parcheggi per persone con disabilità). Per simboleggiare il fatto che quei parcheggi continuano ad essere utilizzabili in modo illimitato soltanto dai residenti, è stata tracciata anche una lettera “R”.

Attenzione, quindi a parcheggiare liberamente in quegli stalli facendosi ingannare dalle “innocue” righe bianche: la “R” indica, senza ombra di dubbio, il fatto che sono riservati solo ai residenti muniti di regolare bollino.