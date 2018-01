Savona. Dopo aver partecipato con grande successo ad “Italia’s Got Talent” 2017, ecco un’altra apparizione televisiva importante per Daniele Scarsi e la piccola Aurora della Scuola Oasi Latina di Savona. Ieri sera, infatti, la coppia che aveva emozionato il pubblico nella trasmissione di Sky, è stata protagonista della trasmissione di Rai Uno “Soliti ignoti – Il Ritorno” condotta da Amadeus, il game show in onda dal lunedì al venerdì, dalle 20:40, dal Teatro delle Vittorie di Roma.

Padre e figlia ancora insieme per un’altra esibizione mozzafiato. Daniele Scarsi, insegnante di ballo latinoamericano originario di Carcare e titolare dell’Oasi Latina di Savona, e sua figlia Aurora di nove anni, che condivide la sua stessa passione per la danza fin da quando era piccina, sono stati ancora una volta alla ribalta, con una coreografia che ha emozionato pubblico e telespettatori, confermandosi assi del palcoscenico.

“Aurora è una bambina stupenda, speciale. E’ un terremoto, ma è molto dolce. Essere padre per me vuol dire innanzitutto essere giusto e cercare di dare il massimo. Vorrei che fosse sempre la mia bambina. C’è queste energia che ci lega, sento che siamo quasi una persona sola” aveva dichiarato con orgoglio Daniele Scarsi.