Savona, i consiglieri comunali diventano “Befane” per donare dolci e regali ai bambini

A Savona i consiglieri comunali si trasformano in “Befane” per donare dolci e pacchi regalo ai bambini della città. In vista dell’Epifania, una delegazione di rappresentanti del Consiglio comunale, con la partecipazione e il coordinamento da parte del sindaco Ilaria Caprioglio, ha deciso di auto-tassarsi per contribuire personalmente all’acquisto di dolciumi e caramelle, raccogliendo anche una serie di leccornie e di regali donati da diverse realtà del territorio.

In questi giorni, il gruppo composto da Giovanni Allegra, Alda Dallaglio, Alberto Marabotto, Emiliano Martino, Elda Olin Verney, Simona Saccone, Yulia Spivak, Alessandro Venturelli, Matteo Venturino si è dato appuntamento nei primi giorni dell’anno per confezionare i pacchetti da destinare ai bambini, con la partecipazione del piccolo Matteo Allarchi e la collaborazione della polizia municipale a titolo volontario fuori dall’orario di servizio per “La Befana dei Vigili”.

La mattina di sabato 6 gennaio 2018, a partire dalle 10, il “team Befane” assieme a componenti ella giunta si troverà in piazza Sisto sotto i portici del palazzo comunale, per distribuire gli oltre 500 sacchettini regalo allestiti per i bambini della città. La distribuzione avverrà anche in piazza del Popolo, in collaborazione con il Comitato, e nel reparto di pediatria dell’ospedale San Paolo di Savona. All’iniziativa prenderanno parte anche i Giovani di Confcommercio Savona.

“Sarà una giornata dell’Epifania speciale per tanti bambini savonesi – afferma il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio – A nome dell’amministrazione comunale, ringrazio i consiglieri comunali che hanno contribuito all’organizzazione di questa iniziativa, mettendo a disposizione risorse, tempo ed energie al fine di allietare le festività ai più piccoli della città. Un ringraziamento particolare per il personale della polizia municipale e per tutti coloro che, a diverso titolo, hanno dato il proprio contributo”.

Numerosi gli sponsor scesi in campo per sostenere l’evento: Cartolibreria Liguria, via Manzoni; Bottega della Gomma, corso Italia/via dei Mille; Gulliver, via Schiantapetto; Conad, Le Officine; McDonald’s Savona; IperCoop Savona; BF Ceramiche Artistiche, via Guidobono; Fashion Boutique, via Verzellino; Papaleo’s abbigliamento, via Crispi; Cartoleria Paola, corso Tardy & Benech; Lamberti casalinghi, via dei Mille; Global Edicola, via San Lorenzo; La Coloniale, via san Lorenzo; Tiger, corso Italia; Mercatino di Cosseria (di prossima apertura a Savona); Accademia della Scienza.