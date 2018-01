Savona. Tutte le associazioni di volontariato e le organizzazioni di terzo settore savonese hanno deciso di ricordare Hayet Maatoug, la donna di 58 anni morta tragicamente nella sua abitazione di via Ceva, uccisa dal monossido.

La donna, che lavorava in Comune, era molto conosciuta per il suo impegno nel sociale: attraverso la sua associazione, Gli amici del Mediterraneo, frequentava le assemblee e collaborava attivamente col Cesavo e col Forum Savonese del Terzo Settore.

Foto 2 di 2



“Hayet era sempre gioiosa e propositiva in tutte le occasioni e ideava sempre iniziative creative e simpatiche. Per questo motivo abbiamo deciso di ricordarla e festeggiare tutti insieme il suo compleanno mercoledì 7 febbraio nel tardo pomeriggio fino a sera” annunciano il Cesavo e il Forum del Terzo Settore.

Il Cesavo e il Forum Savonese del Terzo Settore stanno prendendo accordi per organizzare un concerto proprio per mercoledì 7 febbraio: “Dobbiamo definire ancora la sede e il programma definitivo, vi aggiorneremo nei prossimi giorni. Per informazioni o suggerimenti sull’evento in ricordo di Hayet potete scrivere a: info@cesavo.it”.

Intanto, dopo i riscontri dell’autopsia sulla morte della donna, è stato dato nulla osta dalla Procura savonese per i funerali di Hayet: l’ultimo saluto alla donna sarà venerdì 12 gennaio, alle ore 12:30, al cimitero di Zinola a Savona.