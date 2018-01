Savona, cadono calcinacci da un palazzo di via Montenotte: intervento dei vigili del fuoco

Savona. Questa mattina i vigili del fuoco di Savona sono intervenuti in via Montenotte per mettere in sicurezza il tetto di un condominio di cinque piani dal quale si sono distaccati alcuni calcinacci.

Gli uomini della squadra 2A hanno raggiunto e messo in sicurezza la parte interessata dal crollo mediante l’autoscala. A terra, gli agenti della polizia municipale hanno delimitato l’area con nastro e transenne.

L’intervento, iniziato intorno alle 9.30 e protrattosi per diversi minuti, non ha comportato particolari problemi.