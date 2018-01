Savona, bottigliate a un badante in piazza del Popolo: coppia di clochard restano in carcere

Savona. Restano in carcere Alessio Lamberti, 36 anni, e la compagna Eleonora Gervasi, di 36, i due clochard arrestati nella notte tra sabato e domenica dopo aver rapinato e aggreditop un cittadino bulgaro di 51 anni. Lo ha deciso il gip Maurizio Picozzi che questa mattina li ha interrogati.

Seocondo quanto trapelato, la coppia ha cercato di giustificarsi spiegando fornendo una ricostruzione dei fatti diversa da quella fatta dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Savona (che insieme ai colleghi della stazione di Quiliano li avevano arrestati). Una versione che, evidentemente, non ha convinto il giudice che ha convalidato gli arresti e confermato la misura cautelare del carcere per entrambi.

Le manette per Lamberti e Gervasi, che nei giorni scorsi erano già stati denunciati a piede libero per aver occupato abusivamente la stalla di Ramon (leggi l’articolo), erano scattate in piazza del Popolo. I due avevano infatti avvicinato il 51enne bulgaro, di professione badante, rubandogli il telefono cellulare che l’uomo aveva appoggiato vicino a sé. Secondo quanto ricostruito dai militari, la vittima a quel punto avrebbe accennato una reazione per cercare di riprenderselo, ma la coppia lo avrebbe spintonato, colpito con alcune manate fino a tirargli una bottigliata in testa (l’uomo era stato medicato in ospedale).

Nel corso delle indagini inoltre Lamberti era stato anche denunciato per il possesso di un coltello “a farfalla” di grosse dimensioni, mentre la donna per aver violato il divieto di ritorno nel comune di Savona emesso dal Questore.