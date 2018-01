Savona, in biblioteca lo streaming dell’incontro tra gli utenti del gestionale Sebina

Savona. Giovedì 1 febbraio la Biblioteca civica A. G. Barrili in Via Monturbano, 14 a Savona sarà uno dei punti di visione in streaming dell’annuale incontro tra gli utenti del gestionale Sebina.

L’incontro è rivolto a bibliotecari e operatori dei musei. Il programma dell’evento (con l’elenco delle sedi decentrate) è disponibile sulla pagina https://www.sebina.it/SebinaNet/sebinacamp/.

La partecipazione è libera, ma è obbligatoria l’iscrizione (anche il giorno stesso presso i punti decentrati).