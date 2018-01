Savona, auto sbanda e finisce contro guard rail: un ferito

Savona. Incidente stradale nella notte a Savona sulla via Aurelia, all’altezza della Madonnetta. Secondo quanto appreso, intorno alle 2:00, il conducente di un’auto, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il guard rail.

Immediati sono scattati i soccorsi allertati da altri automobilisti di passaggio: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i militi della Croce Oro di Albissola Marina e l’automedica del 118. L’uomo a bordo del mezzo è sceso da solo dal veicolo e non è rimasto in maniera grave: dopo le prime cure da parte dei sanitari è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona per accertamenti.

Sul luogo del sinistro è intervenuta una pattuglia della polizia stradale che ha svolto i rilievi e gli accertamenti sul sinistro stradale.