A Savona arriva Spiderman per dire sì allo “ius soli”

Savona. Si definisce “lo Spiderman ufficiale italiano”, e da quasi due anni gira l’Italia vestito da supereroe per, dice, “ascoltare i problemi della gente”. Si chiama Mauro Merlino, e domattina (26 gennaio) sarà a Savona, in piazza Mameli, a partire dalle 9 per il suo tour a sostegno dello “ius soli”.

Merlino è in prima linea da anni in una serie di battaglie: balzato agli onori della cronaca nel 2012 per un video in cui accusava Equitalia di istigazione al suicidio (per il quale fu denunciato), da allora ha portato nelle piazze delle città italiane una serie di battaglie, ad esempio a favore dei terremotati. Ma la sua motivazione principale è quella di “ascoltare”: con il suo costume desta curiosità, fa sì che le persone e i bambini si avvicinino e, a quel puto, si fa raccontare grandi e piccoli problemi quotidiani legati alla crisi o a situazioni difficili.

Il tour che domani toccherà Savona è partito da Ferrara, ed è incentrato su un volantino a favore dello “ius soli”: “Questo volantino – annuncia Spiderman – verrà attaccato in tutte le sedi italiane di quella estrema destra che si nasconde dietro a stupidi e razzisti striscioni. l’Italia ha già una legge sulla cittadinanza che consente a molte migliaia di persone all’anno di ottenerla, e molti stranieri stanno effettivamente acquisendo la cittadinanza italiana con la legge attuale. Non è quindi tanto una questione di numeri, ma di principi: principi fondati sulle menzogne politiche e di piccoli partiti di estrema destra, che seminano odio e paura”.

“Dobbiamo insegnare ai nostri figli la cultura dell’accoglienza, non della differenza vista in modo negativo – insiste Merlino – la verità è che 800 mila bambini sono stati messi in un angolo e non vedranno riconosciuto il loro stato… trattati come criminali, perchè la confusione è tanta. Si deve fare chiarezza. Hanno diritto perchè già ‘italianizzati’: i loro genitori lavorano e pagano le tasse in Italia. Non averla approvata è un chiaro messaggio di vera discriminazione da parte di chi non ha avuto coraggio, e di chi realmente pensa di essere l’unico depositario di verità e si eleva a giudice della dignità altrui”.

Di Merlino e del suo movimento “La voce degli inascoltati” si sono occupati anche trasmissioni nazionali come “Striscia la Notizia” o “Quinta colonna”. Spiderman sarà dunque domattina a Savona per appendere il suo volantino, pronto, tra una ragnatela e l’altra, a dare conforto e consigli ai savonesi che vorranno raccontargli le loro difficoltà.