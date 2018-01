Savona, addio alla “signora dei frappè”

Savona. Era un’istituzione per intere generazioni di savonesi che hanno bevuto i frappé che lei, insieme al marito, preparava ogni giorno. Savona piange Giuseppina Pecori, che tutti conoscevano con il nome di “Pina”, morta ad 82 anni dopo una lunga malattia.

La signora Pina dal 1975 aveva gestito la latteria di piazza Chabrol, meta preferita per la merenda di tanti bambini, con il marito Pino Aonzo. Poi la loro attività si era trasferita in via Caboto (dopo il mancato rinnovo del contratto di affitto dello storico locale), ma Giuseppina Pecori non si vedeva più dietro al bancone proprio a causa della malattia.

Lascia il marito Pino, i figli Silvia e Carlo (il noto mandolinista), le nipoti Elisa, Cecilia e Lucia. I funerali saranno celebrati oggi alle 11 nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo.