Savona, 29enne contromano in piazza Saffi: fermato dai carabinieri

Savona. Non si era accorto, o non era consapevole, di aver imboccato la rotonda nel verso sbagliato. E per questo ha corso (e fatto correre) un rischio altissimo alle decine di auto che, come tutte le mattine, percorrono la trafficatissima piazza Saffi.

Protagonista dell’episodio un 29enne di Savona, che questa mattina intorno alle 10.30 è entrato nella rotonda contromano. Per fortuna sua e degli automobilisti in piazza in quel momento si trovava una pattuglia a piedi dei carabinieri, impegnata in un servizio di prevenzione reati e controllo sulla circolazione stradale: i militari sono subito intervenuti “dirottando” l’auto del giovane nel parcheggio di fronte alla Prefettura.

Un intervento immediato che ha quasi certamente evitato conseguenze più gravi, visto che la piazza era in quel momento molto trafficata. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il 29enne non era consapevole dell’errore, dato che viaggiava a velocità regolare.

Al giovane è stata contestata la violazione al codice della strada, con una decurtazione di 4 punti sulla patente.