Sarà allerta arancione nel ponente savonese, le decisioni dei sindaci sulle scuole

Provincia. L’Arpal ha appena emesso un nuovo bollettino con il quale proroga l’allerta arancione sul ponente savonese, a partire dalle ore 15:00 di domani, lunedì 8 gennaio.

In relazione al peggioramento delle condizioni meteo, con la relativa allerta, i sindaci stanno predisponendo le ordinanze per scuole e luoghi pubblici.

Tra i comuni interessati dall’allerta arancione Alassio, Albenga, Andora, Laigueglia, Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Garlenda, Ortovero, Cisano e Villanova d’Albenga, Borgio Verezzi, Celle Ligure, Noli, Pietra Ligure, Boissano, Toirano, Casanova Lerrone, Tovo San Giacomo, Magliolo e Giustenice.

Alcuni sindaci, come a Borghetto, dovrebbero optare per la scelta di chiudere gli istituti entro le ore 13:00, anche per la concomitanza con lo sciopero degli insegnanti. A Tovo San Giacomo il sindaco Alessandro Oddo ha già comunicato scuole regolarmente aperte, così dovrebbe essere anche per Pietra Ligure, Giustenice e Magliolo.

“Allerta meteo arancione dalle 15 dell’8 gennaio. Salvo aggiornamenti le scuole domani mattina saranno regolarmente aperte. Chiuderemo scuole e centri di aggregazione dalle 14 di domani 8 gennaio” dice il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli. Scuole aperte fino alle ore 14:00 a Calice Ligure, in seguito chiusura compresi gli impianti sportivi,

Anche a Loano e Boissano le scuole saranno regolarmente aperte, mentre nel comune di Toirano resteranno chiuse. A Noli scuole regolarmente aperte. Tra gli altri comuni del ponente, a bacini piccoli come a Borgio Verezzi, scuole regolarmente aperte.

Ad Albenga scuole aperte ma solo fino alle ore 14:00, in seguito scatterà la chiusura degli istituti scolastici (che hanno rientri pomeridiani) così come degli impianti sportivi. Così dovrebbe avvenire anche negli altri comuni dell’entroterra albenganese, in attesa di valutare le condizioni meteo per la giornata di martedì 9 gennaio. Ad Alassio scuole regolarmente aperte, con il sindaco Enzo Canepa che attende di valutare il vento per una possibile chiusura dei parchi e di altri luoghi pubblici.

Articolo in aggiornamento