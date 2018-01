Sanità, Pd all’attacco: “Toti rimuova il commissario straordinario di Alisa”

Regione. “La giunta regionale rimuova dall’incarico di commissario straordinario di Alisa Walter Locatelli”. È senza appello la richiesta contenuta nell’ordine del giorno presentato oggi in aula dal Gruppo dl Partito Democratico in Regione Liguria.

“La sanità ligure sta attraversando una situazione di fortissima criticità – dicono i consiglieri del Pd – Le interminabili code ai pronto soccorso durante le festività natalizie per l’epidemia influenzale rappresentano solo il fenomeno più evidente di una lunga serie di fallimenti – sottolineano i consiglieri Dem -. La gestione del commissario straordinario Locatelli si è caratterizzata fino a oggi per la mancanza di un’adeguata azione preventiva, per l’incapacità di risolvere i problemi e talvolta persino per la negazione delle stesse criticità segnalate da tutti”.

“Una situazione drammatica e completamente al collasso, che Locatelli ha dimostrato di non saper governare. A dirlo sono gli stessi pazienti lasciati per ore e ore in attesa sulle barelle dei pronto soccorso: una situazione figlia della mancanza di azioni preventive, della cattiva organizzazione del personale e della carenza del personale stesso” conclude il gruppo Pd in Regione.