San Francesco di Sales, il vescovo Marino ai giornalisti: “Gridate il male, ma raccontate anche le cose belle”

Savona. “Un giornalismo che racconti la concretezza della vita nella sua complessità”. Questo l’auspicio che il vescovo Calogero Marino ha rivolto stamattina ai cronisti nel corso di un incontro in occasione della ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti.

Il vescovo, con il consueto stile diretto e poco incline ai giri di parole, ha “bacchettato” i presenti criticando l’eccessiva tendenza dei media a ignorare le “good news” a discapito di un giornalismo più d’accusa. “Il giornalismo dovrebbe sempre considerare la complessità delle vicende, ma questo a volte un po’ ci manca – ha spiegato – A volte si tende a banalizzare. In un giornalismo ‘degenerato’ questa attenzione non c’è più, è tutto troppo accelerato. Io da bambino volevo fare il giornalista… forse oggi non mi piacerebbe più”.

Marino ha quindi invitato alla creazione di un “forum” con la categoria dell’informazione per discutere di cosa sia oggi il giornalismo. “Quello che ci manca oggi è una ‘visione’ – ha aggiunto il vescovo – non tanto la cronaca dell’oggi ma il saper guardare lontano”. E ha citato l’esempio del Corriere della Sera, che al martedì ha un inserto dedicato proprio alle buone notizie: “In un mondo ideale un inserto simile non dovrebbe esistere, come le quote rosa, ma in tempi di ‘penuria’ è meglio di niente”.

“Questo non significa – avverte – che dobbiamo cancellare le brutte notizie, tutt’altro. E il male non va censurato, ma denunciato gridando. Però raccontiamo anche le cose belle… gli uomini e le donne di oggi, anche a Savona, sono meglio di come le rappresentiamo”. E cita anche un esempio concreto: “Una cosa bella accaduta a Savona e un po’ trascurata dai media è stata la scuola di preghiera, una volta al mese dalle 21 alle 22″ (leggi l’articolo di IVG).

“Vita e morte, dolore e gioia sono strettamente intrecciati – ricorda Marino – Oggi non manca l’informazione ma il senso dell’intero, della complessità. Non manca la ‘scienza’, ma la ‘sapienza’. Accade anche in politica, anch’essa professione un po’ degenerata anche più del giornalismo. A un ragazzo della parrocchia oggi non so se consiglierei di candidarsi per il consiglio comunale: 15 anni fa lo avrei fatto, ora sono in dubbio. E così di fare il giornalista”.

“Sogno un giornalismo che sa ridare voce e parola al mondo reale. Oggi i talk show sono rappresentazioni teatrali, con interventi in scaletta… Vi chiedo di scegliere la concretezza nel raccontare la vita del nostro territorio e anche della nostra chiesa. Non trattare le persone come categorie, ma come singoli uomini e donne con un nome, una storia, sogni e passioni. Ci sono un sacco di cose belle, non solo quelle brutte e depresse: se riusciamo a raccontarle rendiamo il nostro mondo un po’ meno grigio e depresso. È l’arte di ‘accendere la luce’” conclude il vescovo Marino.

Nel corso dell’incontro di questa mattina è stato anche presentato il nuovo sito www.chiesasavona.it, un portale che raccoglie tutte le informazioni riguardanti la diocesi, dal vescovo alle parrocchie, dagli uffici di curia a quelli pastorali, con un link anche alla pagina Facebook de ‘Il Letimbro’. In home page le notizie dall’ufficio stampa, per essere sempre aggiornati sulla vita della diocesi, e in primo piano anche approfondimenti sul ricco patrimonio storico, artistico e culturale custodito nel complesso del duomo, nei santuari, nelle parrocchie, negli oratori. Uno strumento che, sulla linea di Papa Francesco e del vescovo Marino, aiuta la diocesi di Savona-Noli a essere ‘in uscita’ anche nel mondo del web, offrendo a tutti, non solo ai fedeli, uno strumento valido per conoscere meglio la Chiesa savonese.