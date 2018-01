Sabato 17 febbraio i campionati liguri di kettlebell lifting a Finale Ligure

Sabato 17 Febbraio a partire dalle ore 14.00 si svolgeranno i Campionati Liguri di Kettlebell Lifting presso la sede della sezione Onlykettlebell della Polisportiva del Finale in Piazza Donatori di Sangue 14 a Finale Ligure. La pesatura si svolgerà dalle 11.00 alle 12.00.

Da quest’anno verranno applicate le regole della nuova World Kettlebell Sport Federation, in ragione delle quali sia gli uomini che le donne gareggeranno nelle specialità del Long Cycle e del Biathlon con due Kettlebell che saranno rispettivamente:

– 16+16 kg per gli esordienti,

– 24+24 kg per gli amatori,

– 32+32 kg elite per gli uomini e:

– 12+12kg esordienti,

– 16+16kg amatori,

– 20+20kg Elite per le donne.