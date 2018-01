Savona. Nulla da fare per il Savona, superato in casa per 40 a 12 dal Cus Pavia nella seconda giornata della poule Promozione.

I biancorossi sono scesi in campo con una formazione molto rimaneggiata e hanno giocato al meglio delle loro possibilità. Nulla da dire sulla vittoria del Cus Pavia, ampiamente meritata per le azioni effettuate e per la determinazione posta in tutto l’incontro. Se un paio di episodi avessero preso un’altra piega, il Savona avrebbe potuto siglare una meta in più e i lombardi una in meno ma, numeri alla mano, il verdetto finale non sarebbe cambiato.

di 95 Galleria fotografica Serie C1: Savona Rugby vs Cus Pavia









Cambiando i riferimenti l’incontro non ha potuto offrire spunti utili a comprendere lo stato di salute della squadra locale; da lodare la volontà collettiva e alcune prove individuali, però non sufficienti a determinare il risultato. Punti di forza i carrettini della mischia, sia spontanei che da touche, ed il gioco aperto difensivo senza il quale il divario nei punti sarebbe stato molto più pesante.

Il Pavia ha giocato un rugby solido ed utilitaristico, mirando ai cinque punti piuttosto che le finezze stilistiche; sul 26 a 12 ha piazzato una punizione invece che giocarla, portando a casa tre punti, umili ma sicuri. Questo potrebbe essere l’anno della sua scalata in Serie B e l’organizzazione del gioco si è evoluta rispetto alla prima fase. La mischia ha rinforzato le fasi statiche, ottenendo piattaforme sicure per il gioco aperto; i trequarti hanno sfruttato molto il gioco veloce, portando più volte alla superiorità numerica sull’ala.

La prima parte di gioco è stata di studio, con sostanziale pari tenuta del campo. Al 14° Murer segna di forza, al termine di quattro fasi veloci di pick and go. Tre minuti dopo il raddoppio, siglato da Attye che allunga al piede un calcio a seguire iniziato nella propria metà campo e schiaccia l’ovale in tuffo, precedendo i biancorossi.

La reazione dei locali è veemente, affidata alla mischia ed ai suoi carrettini: al 23° da una touche sui ventidue metri avversari si innesta un’avanzata irrefrenabile, con meta di Shehu, appena tornato in campo dopo il viaggio di nozze. Al 31° ancora Murer segna l’ultima marcatura del primo tempo, realizzando in superiorità numerica l’attacco dei trequarti dopo due fasi di raggruppamento spontaneo. Negli spogliatoi sul risultato di 5 a 19, ancora rimediabile per il Savona.

Nel secondo tempo il Pavia vuole chiudere e siglare subito la quarta meta del bonus offensivo. La fortuna al 5° aiuta Domenighini che a dieci metri dalla sua area di meta raccoglie una palla persa in attacco ligure ed innesta una galoppata solitaria che lo porta in meta.

Un po’ troppo per un Savona non perfetto ma generoso che si riversa in attacco. Al 15°, dopo essersi installati nei ventidue pavesi, una touche vinta innesta prima un carrettino e poi quattro fasi d’attacco veloci dei trequarti con Luca Ermellino in meta; Serra trasforma e siamo sul 12 a 26 con 25 minuti da giocare.

Conscio del pericolo il Cus Pavia al 20° piazza una punizione invece che giocare per la meta ed incamera tre punti pesanti. Il gioco riparte su una base di equità; gli equilibri si rompono al 34° quando un veloce rischieramento dei lombardi crea una superiorità numerica al largo, sfruttata da Gobbo.

Il Savona preme per un’altra marcatura ma viene riportato in difesa. Tre minuti oltre il termine l’arbitro concede una meta tecnica al Cus, paventando un annullamento indebito da parte dei biancorossi.

Adesso il campionato osserverà due giornate di sosta, concomitanti col le partite del Sei Nazioni. Per il Savona tempo prezioso per recuperare tutti i giocatori in vista dell’incontro con il Rho di domenica 18 febbraio.

Il tabellino:

Savona Rugby – Cus Pavia 12-41 (p.t. 5-19) (punti 0-5)

Savona Rugby: Serra, L. Ermellino, Pizzorno, Costantino, Rossi, Bernat, R. Ermellino, Shehu, Amato, Santini, Pivari, Urbani, Maruca, Giacobbe, Baccino. A disposizione: La Macchia, Lanza, S. Ermellino. All. Antonello Pischedda.

Cus Pavia: Murer, Casali, Domenghini, Nicolato, Attye, Marconi, Giglio, Onuigbo, Gioia, Carbascio, Garbarini, Savini, Zambianchi, Capizzi, Mazza. A disposizione: Tavaroli, Fietta, Negri, Facchino, Gobbo, Nicolato, Zucchetti. All. Nicola Cozzi.

Arbitro: Alessandro Torazza (Genova).

Marcature: p.t. 14° m Murer, tr Domenighini (0-7), 17° m Attye, tr Domenighini (0-14), 23° m Shehu (5-14), 31° m Murer (5-19); s.t. 5° m Domenighini, tr Domenighini (5-26), 15° m L. Ermellino, tr Serra ( 12-26), 20° cp Domenighini (12-29), 34° m Gobbo (12-34), 43° meta tecnica (12-41).