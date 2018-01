Savona. Il Savona ha affrontato in trasferta il San Mauro uscendo vincitore dal campo torinese per 15 a 14 alla fine di un incontro molto combattuto e disputato interamente sotto la pioggia.

I punti in palio erano essenziali ad entrambe le formazioni; il 5 a 0 auspicato non è arrivato ed il Savona deve aspettare domenica prossima per la certezza dell’accesso alla fase promozione. Al momento i 5 punti fra le due formazioni potrebbero non essere sufficienti nel caso, assai improbabile ma ancora possibile, che il San Mauro vinca con la prima in classifica (Amatori Genova) ed il Savona perda con l’ultima (Cffs Cogoleto) senza portare a casa neppure un punto.

In campo si sono viste due squadre sostanzialmente sullo stesso livello, pur con punti di forza differenti. Il Savona ha fatto valere la propria organizzazione nel gioco aperto, ulteriormente rinforzato dalla scelta tecnica di schierare Rossi come apertura, a cui si è aggiunta una valida copertura nel gioco difensivo. Il San Mauro ha potuto contare su fasi statiche e capacità di ripartenza, qualità che li hanno resi temibili.

Il Savona è sceso in campo estremamente determinato e questo si è tradotto in una superiorità territoriale netta, giocando nella metà campo piemontese per il 65% del tempo. Il San Mauro si è affidato per lo più a rapide incursioni, svolte con rapidità ed intelligenza, che hanno impegnato a fondo la linea di difesa ligure. Molti errori di ricezione in entrambi i fronti, determinati dalla palla bagnata e dal freddo che ha reso le mani meno sensibili.

Per quasi tutto il primo tempo il Savona è stato in campo piemontese. Al 10° usufruisce di un calcio piazzato per tenuto in raggruppamento che Costantino realizza. Al 24°, nell’unica azione costruita nel tempo, il San Mauro riesce a mandare in meta Peila alla fine di un attacco veloce dei trequarti; Rosso trasforma e porta il risultato sul 7 a 3. Al 30° Alex Perillo viene espulso per 10’ in seguito a gioco scorretto e nell’azione successiva il Savona partendo da una touche nei ventidue torinesi lancia un veloce attacco con i trequarti che porta Costantino in meta passando fra apertura e primo centro avversari.

Continua la pressione ligure ed all’ultimo minuto la seconda meta del Savona: da un raggruppamento nei ventidue del San Mauro prima viene sferrato un attacco per il largo, riportato al centro con la seconda linea d’attacco dei trequarti; dalla ripartenza veloce Rossi innesca un’accelerazione dritto per dritto che lo porta in meta. Con la trasformazione di Costantino il tempo si chiude sul 7 a 15.

Nella ripresa il ritmo partita cala e il San Mauro preme di più per cercare la vittoria. Molte le fasi giocate a centrocampo e buona la tenuta difensiva del Savona. Al 29° un calcio a seguire torinese da metà campo sorprende la difesa biancorossa che non raccoglie e pasticcia; dei tre ad inseguire l’ovale la meglio è per Carola che riesce a fermare la palla rotolante con un tuffo in area di meta. Rosso trasforma per il 14 a 15.

Negli ultimi dieci minuti il San Mauro cerca in tutti i modi di giocare in area ligure per poter ottenere almeno punizioni da piazzare ma il Savona, anche se con qualche affanno, riesce a mantenere il gioco lontano dalla propria area di meta. Dopo quattro minuti di recupero il fischio finale, con la meritata gioia dei biancorossi ed il comprensibile disappunto dei padroni di casa.

Il tabellino:

Rugby San Mauro – Savona Rugby 14-15 (punti 1-4)

Rugby San Mauro: Pescarolo, Carola, Mussato, Peila, Bovio, Rosso (Boggiato), An. Perillo, Biletta, Fornaiolo, Mariani, Mazzone, Giacchino (Lavarini), Catania, Rissone, Al. Perillo. A disposizione: Vanzo, Buronzo, Galvia, Scursatone. All. Vitale Gattuso.

Savona Rugby: Serra, L. Ermellino, Franceri (Scorzoni), Costantino, Trentin, Rossi, R. Ermellino (Bernat), Amato (Ademi), Rando, Guida, Pivari, Urbani, Magnaghi, Baccino, Giacobbe (Maruca). A disposizione: Berta, Pizzorno, Romito. All. Antonello Pischedda.

Arbitro: Mario Forleo (Torino).

Marcature: p.t. 10° cp Costantino (0-3), 24° m Peila, tr Rosso (7-3), 31° m Costantino (7-8), 40° m Rossi, tr Costantino (7-15); s.t. 29° m Carola, tr Rosso (14-15).