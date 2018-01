Cairo Montenotte. “Non abbiamo allo stato elementi per valutare le origini dell’incendio né per fare una stima precisa dei danni subiti”. E’ questo il commento che arriva questa mattina dalla direzione di Fg Riciclaggi dopo lo spaventoso incendio di ieri sera nel loro sito di Cairo Montenotte.

“Il materiale bruciato è prevalentemente quello derivante dalla raccolta differenziata nei Comuni – fanno sapere dall’azienda -. Ci siamo impegnati a lavorare fin da subito per la riattivazione dei servizi resi in favore del territorio, mettendoci immediatamente a disposizione delle Istituzioni competenti per tutto quanto necessario”.

“La direzione intende ringraziare, per l’impegno e la professionalità dimostrata, tutte le istituzioni intervenute, in particolare il Corpo dei Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, i dipendenti della Idealservice presenti, l’amministrazione comunale nonché le proprie maestranze che con un lavoro incessante hanno evitato danni irreparabili ai manufatti industriali presenti nel sito e nei comparti circostanti. Tale risultato è stato raggiungo anche grazie ad un perfetto funzionamento dell’impianto antincendio di cui il deposito è dotato per legge” concludono da Fg Riciclaggi.