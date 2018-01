Ritrovato sul Beigua il 72enne scomparso lunedì da Varazze

Varazze. E’ stato ritrovato questa mattina Carlo Barbieri, il varazzino di 72 anni di cui non si avevano più notizie da lunedì. L’uomo è stato ritrovato sul Beigua, nella zona di Pratorotondo.

E’ stato lo stesso 72enne a chiamare i soccorsi, riferendo di essere in stato confusionale e di non sapere come tornare a casa. L’uomo è stato subito raggiunto da sanitari e vigili del fuoco, che lo hanno trovato nella propria auto. Fortunatamente Barbieri era in buone condizioni di salute, anche se un po’ disidratato: non mangiava né beveva da due giorni. Per questo è stato portato in codice giallo all’ospedale San Paolo da un’ambulanza della Croce Rossa di Urbe.

A lanciare l’allarme era stato, qualche giorno fa, il figlio Angelo che aveva diramato un appello attraverso i social network. L’uomo si era allontanato volontariamente dalla propria abitazione varazzina lunedì mattina intorno alle 11, a bordo di una Fiat Punto grigia.