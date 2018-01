Riforma del Terzo Settore: convegno a Finale Ligure

Finale Ligure. La Consulta dello Sport insieme alla Consulta del Volontariato del Comune di Finale Ligure organizzano in collaborazione con Studio Canta e Fisconoprofit un Convegno dal tema “La riforma del terzo settore”. L’incontro, che si svolgerà giovedì 1° febbraio 2018 alle ore 20.30 in Sala Gallesio a Finale Ligure, sarà completamente gratuito e si rivolge a tutte le (numerosissime) Associazioni presenti sul territorio che svolgono attività non profit, di volontariato e di promozione sociale.

Il relatore, il ragioniere Pietro Canta dello Studio Canta di Imperia, consulente Fiscosport, coadiuvato dalla Ragioniera Cristina Volipi, responsabile Fisconoprofit, andranno ad illustrare ai partecipanti le novità del nuovo Codice Unico (Dlgs 117/2017) che raduna le disposizioni fiscali per gli enti non lucrativi e sottoscrive alcune novità davvero importante per chi opera in questo settore tra cui la possibilità di erogare compensi.

Un’occasione unica per tutte le associazioni per conoscere quali sono i nuovi regolamenti e le nuove disposizioni in materia, dato che le organizzazioni avranno tempo fino a febbraio 2019 per adeguare i propri statuti alle prescrizioni della legge.