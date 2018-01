“Riciclate con noi”, iniziativa dell’accademia Kronos per la raccolta di cibo per animali

Savona. Nuova iniziativa delle guardie ambientali zoofile e degli osservatori ambientali delle sezioni provinciali di accademia Kronos di Savona e Imperia: “Riciclate con noi”, una campagna per la raccolta di bottiglie di plastica vuote.

“Portateci le vostre bottiglie di plastica, oppure comunicaci dove possiamo venire a prenderle. Numerose persone ci hanno già contattato e hanno cominciato a portarcele”.

“In cambio di bottiglie di plastica riceviamo cibo per animali. Kronos ci riesce! Abbiamo introdotto nella macchina mangia bottiglie del Conad di Andora il primo lotto, ricevendo in cambio un buono spesa da utilizzare nel supermercato stesso per l’acquisto di crocchette per i nostri amici a 4 zampe in difficoltà”.

Per informazioni: 3318369495 o 3294965100.